Meteo: Fine settimana in prevalenza soleggiato ma freddo.

E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, sottolineando che colonnina di mercurio scenderà nelle prossime 48 ore soprattutto al mattino con minime di -5°C in Pianura Padana e nei fondovalle del Centro. Domenica, poi, tornerà qualche pioggia.



"Nelle prossime ore - afferma - avremo diffuse gelate al Centro-Nord e venti tesi al Sud: un'Italia divisa in due dal meteo che vedrà ancora il passaggio di un blando ciclone mediterraneo sulle regioni meridionali e in Sardegna. Su queste zone sono attese le ultime piogge, con nevicate sugli Appennini. Al Nord, invece, le temperature resteranno basse con frequenti banchi di nebbia notturni e possibili nubi basse di giorno".



L'arrivo di una corrente artica causerà un calo termico su tutto il versante adriatico, più accentuato nella mattinata di sabato. Il sole, comunque, splenderà quasi ovunque. Da domenica sono attese correnti occidentali meno fredde che porteranno al mattino già i primi piovaschi sul versante ligure-tirrenico e dal pomeriggio, fenomeni più diffuso, dalla Liguria di Levante fino alla Calabria. Le temperature resteranno fredde al Nord e sul versante adriatico. Infine da lunedì si susseguiranno blande perturbazioni atlantiche con piogge sul versante tirrenico e localmente al Nord.



Nel dettaglio - Venerdì 12. Al nord: sereno e gelo notturno con locali nebbie in pianura. Al centro: bel tempo; gelate notturne in pianura; qualche residuo fenomeno in Sardegna. Al sud: ultime piogge su bassa Calabria e Sicilia.



- Sabato 13. Al nord: sereno con gelo notturno anche in pianura e locali nebbie. Al centro: bel tempo; gelate notturne in pianura. Al sud: da nuvoloso a poco nuvoloso.



- Domenica 14. Al nord: nebbie e cielo spesso coperto in pianura, freddo. Al centro: nubi in aumento con pioviggine verso le regioni tirreniche. Al sud: soleggiato e freddo al mattino, nubi in aumento sulle tirreniche con qualche piovasco su Campania e Calabria.