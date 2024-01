Gli Studenti dell' alberghiero di Agnone eTermoli concludono con successo e soddisfazione lo Stage in Valle d'Aosta

65 studenti molisani appartenenti all’Istituto Alberghiero San Francesco Caracciolo di Agnone e all’ Istituto Alberghiero Federico II di Svevia di Termoli sono rientrati, pienamente soddisfatti, da uno stage residenziale in Valle D Aosta.

Partiti in pullman il 26 dicembre, sono stati ospitati, per 20 giorni,da strutture alberghiere e ristorative di “alta categoria” in 26 località sciistiche valdostane dove hanno avuto modo di approfondire e potenziare conoscenze e competenze nel mondo della ristorazione e dell’ospitalità.

L’accoglienza è stata squisita da parte di tutti gli operatori del settore e ha lasciato in ogni ragazzo la consapevolezza di un lavoro gratificante ma anche molto impegnativo e la conoscenza di un nuovo territorio nell’espressione dei suoi prodotti tipici: dai vini alle acque di sorgenti incontaminate, dai formaggi ai salumi, dal lardo d’Arnad alla mostarda, dalla cacciagione al miele.



Tutti sapori, odori e emozioni guidati dal clima e dall’altitudine.

Le attività di formazione e lavoro si sono alternate a momenti di svago sulle piste da sci, piste di pattinaggio, trekking e ciaspolate.

Al momento del congedo, l’impegno profuso dalle studentesse e dagli studenti è stato premiato non solo con lettere di referenze positive ma anche da proposte di collaborazione futura post diploma.



L’esperienza, che rientra nell’ambito delle iniziative per il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), è stata fortemente voluta dalle Dirigenti di entrambe le scuole, Maria Rosaria Vecchiarelli e Maria Chimisso che hanno potuto contare sulla disponibilità dei docenti tutors, Valente e La Fratta per gli alunni di Termoli e Michele Ciarlariello per gli studenti di Agnone.