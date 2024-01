Agnone: Medico aggredito nel suo ambulatorio

Agnone - "Il diabetologo Luciano D'Agostino racconta di essere stato aggredito verbalmente dall'accompagnatrice di una paziente, in stato di agitazione già all'esterno dell'ambulatorio dell'ospedale Caracciolo di Agnone. Il medico allora ha chiamato i Carabinieri, ma la donna non si è calmata. Una volta entrate nell'ambulatorio, la donna, in presenza del carabinieri ha strappato dei fogli di mano al dottor D'Agostino per poi sferrargli uno schiaffo. “Nei confronti dei medici c'è un clima di ostilità diffuso - dice il medico ai microfoni della Tgr - non si può più sopportare. Non è la prima volta che il personale sanitario é sottoposto ad ingiurie e aggressioni”

