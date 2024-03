Viva Vittoria/ Paglione,Sindaco di Capracotta: Solidarietà e Impegno contro la Violenza sulle Donne

Il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, ha rilasciato un importante messaggio in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. Ha annunciato l'adesione al progetto "Viva Vittoria" e ha espresso solidarietà contro ogni forma di violenza sulle donne. Ha evidenziato le iniziative intraprese dall'Amministrazione comunale, come la panchina rossa nella villa comunale e le scarpette rosse nell'androne del palazzo municipale e nella sala consiliare, per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

Casa di riposo di Capracotta, le ospiti impegnate nel realizzare a maglia i quadrati per il progetto contro la violenza sulle donne “Viva Vittoria”

“Nella giornata internazionale dei diritti della Donna, anche da Capracotta, con l’adesione al progetto “Viva Vittoria”, arriva un importante messaggio di solidarietà per dire NO ad ogni forma di violenza sulle donne. Dopo la panchina rossa nella villa comunale e le scarpette rosse nell’androne del palazzo municipale e nella sala consiliare - voluti dalla nostra Amministrazione comunale - tante donne della nostra comunità si stanno prodigando per la realizzazione dei quadretti di maglia con i ferri o con l’uncinetto. Si tratta di quadretti colorati che faranno la loro bella figura, insieme a quelli che si stanno realizzando in diversi comuni della nostra provincia, per costruire, alla fine, un’unica, gigantesca coperta che sarà posizionata a Isernia nel prossimo mese di novembre. Ed è bello vedere con quanto entusiasmo la comunità di Capracotta, a partire dalle nonne della nostra Casa di riposo, sta partecipando a questa lodevole iniziativa. Grazie a quante dedicano parte del loro tempo prezioso in questo lavoro simbolico che serve a sensibilizzare ancora di più l’opinione pubblica sul tema del contrasto alla violenza di genere. Auguri a tutte le donne!”