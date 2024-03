Meteo: WEEKEND variabile tra Sole e qualche Pioggia

Sarà un weekend un po' in bilico quello che sta per arrivare e si può dire che dal punto di vista meteorologico potrebbe accontentare tutti, sia gli amanti del sole, sia chi preferisce i cieli grigi e la pioggia!

Nonostante la presenza di un nucleo anticiclonico di origine nord-africana, infatti, le prospettive per il Fine Settimana non vedono un contesto atmosferico totalmente stabile. Anzi, su alcune regioni sarà consigliabile tenere un ombrello a portata di mano in quanto potrebbe addirittura piovere.

Già dalle prime ore di Sabato 16 Marzo ci sarà la possibilità di deboli precipitazioni a carico della Liguria di Levante e della parte settentrionale della Toscana nonché su Friuli Venezia Giulia e medio/alto Veneto (su queste due ultime regioni i fenomeni potrebbero risultare anche moderati). Con il passare delle ore qualche pioggia potrebbe estendersi pure al comparto adriatico, in particolare ai rilievi di Marche, Abruzzo, Molise, fino a raggiungere Campania e Puglia.

Il resto d'Italia, eccezion fatta per locali foschie o nebbie mattutine sulla Valle Padana, vivrà un contesto solo lievemente instabile, con nubi irregolari che si alterneranno a generose schiarite; il tutto sarà condito da un contesto termico gradevolmente primaverile.

Domenica 17 Marzo si prevede un tempo decisamente più asciutto, specialmente al Centro-Nord. Da segnalare solamente la possibile formazione di qualche nebbia mattutina, sempre a carico della Valle Padana. Solo al Sud saranno possibili delle piogge, che potrebbero interessare, in maniera irregolare, i rilievi della Calabria tirrenica. Si tratterà tuttavia di fenomeni davvero deboli e occasionali.

Anche il giorno di festa farà registrare un clima piacevole, anzi le temperature sono destinate a subire un ulteriore incremento, un po' su tutte le regioni.



Sul tema del weekend è intervenuto Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, al quale abbiamo chiesto cosa accadrà nell'imminente Fine Settimana.

E' previsto un aumento della pressione fino a circa 1020 hPa, mentre insidiosi cicloni, forieri di maltempo, son o presenti solo in zone molto lontane dall’Italia: al momento, una profonda bassa pressione vaga sopra i cieli della Scandinavia mentre il Ciclone d’Islanda invia successive perturbazioni atlantiche con piogge e tanto vento verso le Isole Britanniche. Dunque, molto distanti da noi.



Sull’Italia calma piatta?

Quasi: non mancheranno delle insidie temporalesche e locali addensamenti nuvolosi, ma avremo prevalenza di sole. D’altronde il proverbio lo dice chiaramente: ‘Marzo pazzerello esci col sole ma porta l’ombrello’.

Cosa succederà nelle prossime ore?

L’alta pressione sarà prevalente; nelle prossime ore un flusso umido nei bassi strati, accompagnato da venti di Libeccio, porterà però pioviggine tra Liguria e Toscana e qualche addensamento nuvoloso anche al Nord e in Sardegna. Sul resto della nostra bella Italia, le condizioni meteo saranno primaverili.

Il weekend vero e proprio sarà buono anche se con qualche insidia.

Quali insidie si nascondono in questo weekend di metà Marzo?

Alcune insidie legate al transito di un fronte perturbato sui Balcani, collegato lontanamente al ciclone scandinavo: è previsto un aumento dell’instabilità sul versante adriatico e localmente al meridione e non sono esclusi veloci scrosci di pioggia, più probabili a ridosso della dorsale appenninica e tra Basilicata, Calabria e Puglia.

Andiamo incontro al quarto Fine Settimana di fila con il maltempo?

Assolutamente no, anzi: Domenica 17 Marzo segnerà la prima Domenica di pieno sole dopo 3 perturbate o molto perturbate: ricordiamo, infatti, Domenica 25 Febbraio con nubifragi al Sud e piogge sparse al Centro-Nord, Domenica 3 Marzo con nevicate record al Nord-Ovest e piogge diffuse altrove (specie al Centro-Nord) ed infine la scorsa domenica con forte maltempo quasi ovunque da Salerno in su.

Insomma, 3 weekend grigi di fila che però smentiranno il proverbio ‘…e il quarto vien da sé'.