Una squadra Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli e in supporto una da Campobasso in data 18/03/2024, poco dopo le 22, sono intervenute, su richiesta dei Carabinieri di Palata, per recupero persona deceduta in un pozzo pieno d'acqua nel comune di Palata (Campobasso).

L'avvenuto decesso veniva certificato dal personale del 118 presente sul posto e i rilievi del caso da parte dei Carabinieri della stazione di Palata.