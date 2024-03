Un telefono Samsung smarrito, custodito in una brillante custodia argento, è stato recuperato nei pressi della Casa di Riposo di San Bernardino. Il telefono squilla ma il dispositivo sembra spento ma squilla, non si illumina. E' stato ritrovato da una persona che praticava sport in quella zona.

Il telefono adesso si trova presso la redazione del giornale online Altomolise.net. piazza Giovanni Paolo II 47, Tel 3898866106