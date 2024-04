Pasquetta in Molise, folla di gitanti, dal mare alla montagna, una giornata 'In Albis' tra natura e tradizione

Folla di gitanti invade il Molise per la Pasquetta, dal mare alla collina alla montagna, ai laghi: sole e temperature elevate hanno convinto comitive di giovani e famiglie a trascorrere il lunedì 'in albis' nei luoghi naturalistici della regione.

Lunghe tavole imbandite già dalle 10 del mattino in mezzo al verde per la scampagnata, mentre gli appassionati del mare si sono riversati in spiaggia in costume da bagno per le prime passeggiate sul bagnasciuga.

Gli stabilimenti balneari aperti sul litorale, Termoli e Campomarino lido, hanno registrato una buona affluenza.

Il vento forte, invece, ha scoraggiato le partenze dal porto di Termoli verso le Isole Tremiti (Foggia). In 150 i turisti salpati per le Diomedee tra Pasqua e Lunedì in albis. Questa mattina, la motonave Santa Lucia è partita, ma nel pomeriggio è stata annullata la corsa a causa del vento forte e delle avverse condizioni meteo-marine.

Buona affluenza anche nelle zone interne. A Guardialfiera (Campobasso) molte famiglie con bambini hanno scelto di trascorrere la giornata nelle masserie attrezzate con cavalli e animali come in Alto Molise. Gente anche sulle sponde del Biferno. In vista della giornata sono aumentati i controlli delle forze dell'ordine sulle strade e nei luoghi di maggiore aggregazione.