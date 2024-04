Uno dei due operai ustionati nell'incendio al Cementificio di Guardiaregia è deceduto"

CAMPOBASSO. Incidente in azienda, è morto uno dei due operai rimasto ustionato nell’incendio al quadro elettrico del Cementificio di Guardiaregia.

Il lavoratore, Claudio Amodeo, 53 anni di Vinchiaturo, era stato investito dalle fiamme, che gli avevano provocato ustioni a buona parte del corpo, con ulteriori danni provocati dall’inalazione dei fumi. Dopo i primi soccorsi al Pronto soccorso dell’ospedale ‘Cardarelli’ l’uomo era stato trasferito al Centro grandi ustioni di Napoli, dove le sue condizioni nelle ultime ore si sono ulteriormente aggravato.

Resta ricoverato al ‘Sant’Eugenio’ di Roma il suo collega, un operaio di 60 anni di Guardiaregia rimasto anche lui ferito, ma non in pericolo di vita. Lievi invece i danni riportati da un terzo lavoratore, che ha portato in salvo i colleghi prima dell’arrivo dei soccorsi.

Intanto dall’azienda, la Heidelberg Materials Cementi Italia, giunge il messaggio di cordoglio: “I colleghi della cementeria di Guardiaregia e tutta l’Azienda si stringono alla famiglia di Claudio Amodeo, deceduto oggi in seguito all’incidente avvenuto giovedì. Abbiamo sperato con tutto il cuore che Claudio potesse superare le gravi ferite riportate, ma non è stato così e tutti noi viviamo questo momento come una tragedia che ci colpisce profondamente. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento e l’azienda continuerà a collaborare con le autorità per ricostruire la dinamica dell’accaduto”.

Un cordoglio che si aggiunge al grande dolore della famiglia e degli amici dell’operaio morto.