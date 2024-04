I cittadini segnalano: Nuova illuminazione lascia Poggio Sannita al buio

Riceviamo questa segnalazione dal comitato civico di Poggio Sannita sul nuovo impianto d'illuminazione, di seguito:

"Ecco come si presenta il corso principale Poggio Sannita dopo l'ammodernamento della pubblica illuminazione voluto dall'amministrazione locale. Un paese completamente al buio e dall'aspetto cimiteriale. Uno spettacolo dalle sembianze tenebrose che rende ancora più spettrale un paese oramai abbandonato al proprio destino.

Un progetto, quello della nuova illuminazione pubblica, motivato dagli amministratori in nome del risparmio energetico e del relativo abbassamento dei costi di spesa e commissionato per dare al paese una nuova luminosità attraverso l'installazione di lampade a LED a basso consumo. Purtroppo per i cittadini nulla di questo si è avverato e se proprio si voleva risparmiare bastava spegnere i lampioni che c'erano. Il risultato sarebbe stato identico...... sempre al buio saremmo stati."

Il comitato " IL CITTADINO C'È".