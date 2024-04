Maltempo, pioggia e freddo: meteo cambia da oggi

giornata di giovedì 18 aprile, complice l'azione dei venti freddi che lasceranno il segno in particolare al Centro. La situazione migliorerà gradualmente sul fronte nordorientale. Il calo delle temperature, abbinato al maltempo, ripropone la neve su Alpi e Appennini anche a quote relativamente basse, attorno ai 1000 metri. La situazione rimarrà instabile anche in avvio di weekend, in particolare al Centro-Sud. Il fine settimana continuerà a proporre temperature basse per il periodo, in particolare durante la notte.

Allerta meteo gialla per temporali

La Protezione Civile segnala l'allerta meteo gialla per temporali in zone della Basilicata, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, del Molise e della Puglia.

In Calabria, scatta l'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Quest'ultima indicazione riguarda anche Puglia e Molise.