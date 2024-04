Carabinieri, il Capitano Andrea MACCHIARELLA, è andato in pensione per raggiunti limiti di età.

________

Dopo 40 anni di servizio, il Capitano Andrea MACCHIARELLA, Comandante del Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Isernia, è andato in pensione per raggiunti limiti di età.

Si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1984, dopo aver frequentato la Scuola Allievi Sottufficiali di Velletri e Firenze, è stato destinato alla Regione Campania, dove ha comandato la Stazione Carabinieri di Ischia (NA). Rientrato nella Regione Molise nel 1992, ha ricoperto l’incarico di Comandante di diversi reparti tra i quali la Stazione Carabinieri di Monteroduni, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Venafro e dal 2013 il Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia.

Nel mese di novembre 2018, vince il concorso interno per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e dopo aver superato, con profitto, il corso addestrativo è stato promosso al grado di Sottotenente.

Sposato con due figli, nel 2008 ha conseguito una laurea in Scienze Politiche – Operatore Giudiziario presso l’Università degli Studi di Siena, nel 2010 ha conseguito il master di I livello in Filosofia e Storia del Diritto presso l’Università Telematica Pegaso e nel 2012 si è laureato in Giurisprudenza sempre all’Università Telematica Pegaso.

Durante il servizio gli sono state conferite diverse onorificenze, tra le quali: la Croce d’Oro di Lungo Comando dell’Esercito; la croce d’oro con Torre per Anzianità di Servizio e la medaglia Mauriziana per 10 lustri di carriera. Nel 2016 è stato insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”.

Una carriera, quella del Capitano Andrea MACCHIARELLA, condotta in modo esemplare, con serietà, disponibilità e abnegazione, meritando encomi ed elogi dai suoi superiori e attestati di stima da parte dei cittadini residenti nei luoghi in cui ha operato.