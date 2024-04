Un compleanno indimenticabile al Museo dei Misteri di Campobasso: un viaggio nelle tradizioni e nell'ingegno secolare, con delizie del Panificio Pasticceria Altomolise

È un vero privilegio festeggiare il proprio compleanno presso il Museo dei Misteri di Campobasso, gestito con passione dall'associazione Misteri e Tradizioni. La signora Antonietta, la festeggiata. ha goduto di una storica location per i suoi 60. E per rendere ancora più memorabile questa esperienza, il Panificio Pasticceria Alto Molise di Agnone ha presentato una selezione di delizie gastronomiche . Il buffet, arricchito dalle prelibatezze dolci e salate preparate artigianalmente da questo rinomato panificio-pasticceria locale, ha completato l'atmosfera festosa e accogliente di questa giornata speciale.

La signora Antonietta non poteva scegliere migliore location, il museo situato nella struttura ex ENAL di via Trento, è diventato una tappa imprescindibile per chi desidera immergersi nelle antiche tradizioni della città e scoprire l'ingegno secolare che si cela dietro le celebrazioni del Corpus Domini.

Il Museo si compone di diverse sale, ognuna delle quali offre un'esperienza unica e coinvolgente. La Sala Espositiva "Rino Savastano" accoglie i visitatori con una miriade di originali costumi d'epoca e fotografie che ritraggono i momenti salienti delle passate manifestazioni.

La Sala Proiezioni "Gino Aurisano" è un vero tesoro per gli appassionati di storia locale. Dotata di 40 posti a sedere, questa sala consente ai visitatori di immergersi completamente nella storia della Processione dei Misteri attraverso riprese che risalgono addirittura al lontano 1929.

Ma è nella Sala degli Ingegni "Cosmo Teberino" che si trova la vera gemma del Museo. Qui, i visitatori possono ammirare nel dettaglio le tredici macchine che sfilano per le vie del capoluogo nel giorno del Corpus Domini. Queste opere, ideate e realizzate da Paolo Saverio di Zinno nel XVIII secolo, rappresentano un'eccellenza artistica e tecnica senza pari, che continua a stupire e affascinare il pubblico di ogni parte del mondo.

Tanti auguri di Buon Compleanno alla signora Antonietta per i suoi magnifici 60anni.