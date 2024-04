Vastogirardi: Avviso pubblico borse di studio per scuole secondarie di II grado A.S. 2023/2024

AVVISO PUBBLICO

BORSE DI STUDIO A.S. 2023/2024

Con Deliberazione n. 200 del 16/04/2024 la Giunta Regionale ha stabilito i criteri e le modalità, di seguito indicate, per l'erogazione delle Borse di Studio in favore degli studenti iscritti alle Scuole Secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2023/2024:

€ 11.000,00 è il valore massimo dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per poter concorrere al beneficio; La domanda di accesso alla borsa di studio, da redigere su apposito modello "ALLEGATO A", dovrà essere presentata presso il Comune di residenza, dagli studenti/studentesse frequentanti la Scuola Secondaria di II grado e, qualora minori, da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, entro e non oltre il 20 maggio 2024; € 150,00 è il valore pro capite della borsa di studio per l'a.s. 2023/2024;

La domanda, corredata di attestazione ISEE in corso di validità, della copia del documento di identità e del codice fiscale dello studente/studentessa, dovrà essere presentata preso l'Ufficio Protocollo del Comune di Vastogirardi, o anche a mezzo pec all'indirizzo: info(d,pec.comune.vastogirardi.is.it

Per il ritiro della modulistica necessaria e/o per ulteriori informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Vastogirardi, dal lunedì, martedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 o consultare il sito istituzionale del Comune di Vastogirardi: pec.www.comune.vastogirardi.is.it

Vastogirardi, 26/04/2024