Franco Porrone: Una Voce Silenziosa dell'Arte - Il Ricordo di Guerino Palomba

Negli anni della mia vita artistica ho attraversato varie realtà culturali, da associazioni a gallerie d'arte, da convegni a manifestazioni, ma mai come negli ultimi tempi ho assistito a una così grande fioritura di artisti nelle loro molteplici forme di espressione: dalle Arti Visive alla letteratura, dalla poesia ad altre forme di creatività. Questo fenomeno non risparmia nemmeno la mia amata regione, il Molise, con località come Agnone, Isernia, Pietrabbondante, Poggio Sannita e altre ancora che rispondono a questa tendenza. È un segnale positivo e incoraggiante vedere tali manifestazioni culturali prendere vita, e spero che non sia solo una moda passeggera o che non vi siano intrusi motivati solo dall'ambizione di apparire.

L'invito all'Arte è importante e impegnativo: ci sono coloro che sono stati chiamati dall'Arte e coloro che hanno scelto l'Arte, due realtà ben distinte. Tuttavia, vorrei dedicare qualche parola a un caro amico, Franco Porrone, scrittore, ricercatore, poeta, prematuramente scomparso nel 2003.

Ricercando su vari giornali locali e pagine social media, non ho trovato alcuna menzione o recensione a lui dedicata. Mi chiedo se sia stato dimenticato, non apprezzato o se sia semplicemente sfuggito alla mia attenzione. Nato a Poggio Sannita nel 1948, si trasferì a Contrada Marangoni, vicino ad Agnone, all'età di 10 anni, dove ricevette la sua formazione culturale frequentando il Liceo Scientifico. Si laureò in lettere presso l'Università di Roma nel 1973 e si dedicò all'insegnamento nelle scuole medie, ricoprendo anche il ruolo di direttore.

A Roma, Franco e io condividevamo frequenti conversazioni, unite dall'amicizia e dalla passione e curiosità che ognuno di noi nutriva per il proprio campo artistico. Avevamo diversi progetti in cantiere da realizzare insieme, ma il destino ha deciso altrimenti. Le sue pubblicazioni sono numerose, tra cui "La Tavola Osca", "Tratturi e Fondovalli", "Il Più Illustre Figlio di Agnone" e "Scalzavacca e Carapellese". Apprezzato dalla critica e stimato dai colleghi, Franco Porrone era anche una persona speciale: sensibile, semplice, umile e sempre disponibile.

Infine, vorrei esprimere un desiderio agli Assessori alla Cultura: sarebbe giusto recuperare figure come quella di Franco Porrone, poiché rappresentano un arricchimento per la comunità in termini culturali. Inoltre, dovrebbero sostenere i nuovi talenti emergenti, fornendo loro gli strumenti adeguati per creare Arte e Cultura. www.guerinopalomba.it

Franco Porrone - Scrittore e Storico