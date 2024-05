Campane in festa ad Agnone: programmi e incontri al 62° Raduno della FNSC

62° Raduno Federazione Nazionale Suonatori di Campane - Agnone, 4/5 maggio 2024

VISITE GUIDATE: “LA VIA DEI CAMPANILI” Costo 5 euro – prenotazioni COOP. SELF (CELL. 3275474436)

➢ Punto di ritrovo in Piazza Plebiscito “AGNONE BY NIGHT” Costo 5 euro – prenotazioni COOP. SELF (CELL. 3275474436)

➢ Punto di ritrovo presso l’oratorio della chiesa Maria SS.ma di Costantinopoli dopo la cena sociale. MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI

➢ Per quanti muniti di PASS-FNSC la visita è gratuita Prenotazioni al numero 0865 78235 CONCERTO DELL’ ORCHESTRA SINFONICA DEL MOLISE (Fonderia Marinelli)

➢ Prenotazioni dalle ore 16,00 del 4 e del 5 maggio presso la Biglietteria del Museo della Campana. (Costo 3 euro- Gratuito per i possessori di PASS-FNSC) PER I PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA DELLA FNSC E LE AUTORITA’ PREPOSTE 4 MAGGIO ore 16,00

➢ Ingresso Pontificia Fonderia Marinelli Concerto OSM del M° Giulio Costanzo e presentazione Campana del Giubileo 2025 Trasferimento al Museo Storico della Campana. Saluti di benvenuto, Autorità e incaricati. Presentazione e visita Museo con la conclusione della 62° ASSEMBLEA DEI DELEGATI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRESIDENTE ELES BELFONDALI