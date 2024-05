Andrea Sforza: L'idraulico che risolve ogni emergenza con gentilezza e competenza

Nel caos delle emergenze idrauliche, dove un tubo flessibile si rompe inaspettatamente o una caldaia decide di smettere di funzionare durante una gelida notte a -4°C, la ricerca disperata di un professionista competente può trasformarsi in un incubo. Ma c'è una luce nel tunnel dell'agitazione, e si chiama Andrea Sforza.

E' di Pietrabbondante e figlio del bravo e conosciuto idraulico, Pasquale,

Andrea Sforza è molto più di un semplice idraulico. È un salvatore per coloro che si trovano in difficoltà, un professionista che con calma e competenza risolve qualsiasi problema e tra i suoi mille impegni non ti lascia mai solo con un problema che necessita di essere risolto

E' un insieme di esperienza e competenza e come se non bastasse è una persona gentile, delicata che infonde calma. Quando Andrea arriva, l'ansia svanisce, perché chiunque abbia avuto il privilegio di avere la sua assistenza sa che il problema verrà risolto.

Il segreto di Andrea risiede nella sua educazione nel mestiere, tramandatagli dal padre fin da quando era bambino. Dopo anni di duro lavoro e formazione, è diventato veramente maestro nel suo campo, capace di affrontare qualsiasi sfida con determinazione e competenza.

Recentemente, insieme alla moglie Augusta, ha dato il benvenuto al loro secondo bambino, Diego, fratellino di Samuel che ha aggiunto gioia e felicità nella loro famiglia.