Meteo: Tempo stabile con ampi spazi soleggiati e temperature in graduale aumento.

CAMPOBASSO/ISERNIA. Il graduale rinforzo dell’anticiclone, da domani (sabato 4 maggio) determinerà tempo stabile con ampi spazi soleggiati e temperature in graduale aumento. Attese punte oltre i 25°C la prossima settimana. Ma ecco ne dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

SABATO: la pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul subappennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Zero termico a 2350 metri. Mare da poco mosso a mosso.

DOMENICA: l’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul subappennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico a 3100 metri. Mare poco mosso.

LUNEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sul subappennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico a 3200 metri. Mare poco mosso.