"Addio alla "zà Tilde donna emancipata e moderna": Un omaggio commosso dal consigliere comunale e ex sindaco di Poggio Sannita Tonino Palomba

Presso la casa di riposo di San Bernardino di Agnone il giorno 11 Maggio 2024 è venuta a mancare all'età di 101 anni la signora Tilde Staffoli vedova Policella.

Il ricordo commosso di lei del consigliere comunale e ex sindaco di Poggio Sannita Tonino Palomba

"La carissima zà Tilde ci lascia a quasi 102 anni. Era la persona più anziana del paese e mancherà a tutti i poggesi.

Mi permetto di postare un piccolo ricordo e un video del 2011 (filmato da un reporter d'eccezione, il carissimo z' Bruno Sabatino).

Guarda video https://www.facebook.com/1541693690/videos/1632235314285726/

La narrazione di una delle ultime testimoni del XX° secolo - il secolo “breve” - e della sua lunga esistenza, è legata alla figura di una donna emancipata e moderna per i suoi tempi. Mai stata ferma.

Con l'inseparabile marito, Giovanni Policella, non aveva esitato a prendere "l'apparecchio" e volare dai parenti in Argentina, in tempi in cui l'aereo non era proprio un mezzo di locomozione ordinario come lo è oggi. Donna dinamica quindi, dal carattere forte e positivo, lavoratrice nei campi con gran forza di volontà. Come si può vedere dal video, fino ad età avanzatissima ancora si aggirava per le strade col fascio di "ceppe" in testa. Il mio personale ricordo è legato agli anni della scuola elementare quando lei, indimenticabile cuoca della refezione scolastica, scodellava debordanti piatti di paccheri al sugo, per la felicità di noi alunni. Sorretta sempre dalla forza della fede, riabbraccia oggi in Cielo l'amore della sua vita z' Giovanni "la fara", altro straordinario interprete della "caccavopoggesità" del secolo scorso. Le più sentite condoglianze ai nipoti e familiari tutti. Ciao zà Tilde fai buon viaggio e RIP"