Clementino e la sua band in concerto a Venafro il 17 giugno

Farà tappa anche in Molise il nuovo e attesissimo tour di Clementino che partirà tra pochi giorni. Il popolare rapper il prossimo lunedì 17 giugno sarà in concerto con la sua band a Venafro in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Nicandro, Marciano e Daria. Lo spettacolo si terrà in piazza Falcone e Borsellino.

Clementino, 41 anni, è cresciuto nell’entroterra napoletano dove a 14 anni ha mosso i primi passi nel mondo dell’hip hop avviando di fatto la sua carriera fatta di grandi successi. Il suo primo disco da solista, “Napolimanicomio”, è del 2006 al quale seguono un tour di 200 date e una serie di importanti collaborazioni con altri rapper. Ad inizio 2012 risale invece il debutto del progetto Rapstar, in cui Clementino è in duo con Fabri Fibra. Ha al suo attivo la pubblicazione di una decina di dischi all’interno dei quali ci sono canzoni diventate potenti hit e che non mancano mai nelle scalette dei suoi concerti: da “Cos Cos Cos” a “O Vient” e fino a “Guardando la luna”, “Quando sono lontano” e “Pianoforte a Vela”, solo per citarne alcune. L’artista ha partecipato due volte al Festival di Sanremo ed è da sempre molto attivo anche in tv dove è stato protagonista o giudice di diversi programmi, da “Pechino Express” a varie edizioni di “The Voice” passando per “Made in Sud” e “Back to School”. Ha partecipato inoltre a una decina di film l’ultimo dei quali, uscito a dicembre, è “Chi ha rapito Jerry Calà?”, film che è stato in parte girato in Molise e per il quale Clementino ha realizzato anche la canzone portante della colonna sonora.