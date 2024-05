Campobasso: Presentato programma completo del Festival dei Misteri 2024.

Dopo l'annuncio dei due concerti di punta Boombdabash e Subsonica (in programma rispettivamente il 1° e il 2 giugno – area eventi Selvapiana) il Comune di Campobasso presenta il programma completo del Festival dei Misteri 2024.https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/M/Manifesto-Misteri-2024.pdf

Il Corpus Domini, infatti, da anni è diventato un vero e proprio Festival con al centro la storica Sfilata degli Ingegni dell'artista campobassano Paolo Saverio Di Zinno.

Per questa edizione, il Comune di Campobasso ha messo in piedi un cartellone ricchissimo che, di fatto, apre l'estate campobassana. Partono da oggi gli appuntamenti che accompagneranno i cittadini per oltre un mese fino a fine giugno: dalla musica allo sport, dalla lettura alla fotografia ce n'è per tutti i gusti e per tutte le età. Un mese ricco di tradizioni, riti religiosi ed arte per offrire ai tanti turisti un vissuto denso di storia e cultura.

Anche per questa edizione nel cartellone del Festival dei Misteri spicca il patrocinio del Ministero del Turismo, sia per la Sfilata dei Misteri che per l'intero Festival, un riconoscimento prestigioso per la manifestazione fiore all'occhiello dell'offerta turistica regionale.

Un connubio perfetto tra cultura e marketing territoriale con l'iniziativa La Città dei Misteri: tra borghi e tradizioni che ospiterà lungo il corso cittadino i borghi del Molise, proprio nell'ottica di presentare ai visitatori un'offerta turistica sempre più ampia e strutturata.

Confermata, inoltre, l'area dedicata alle famiglie in via Roma e il tradizionale Teatro dei Burattini dei F.lli Ferraiolo in Piazza Vittorio Emanuele II. Il centro della città sarà, invece, la location del ricco programma di eventi musicali