Nuova Apertura a Isernia: "Disincanto" â€“ Abbigliamento donna, Curvy line, progetto realizzato con il supporto di "Io Resto al Sud"

Isernia, 25 maggio 2024 – Un nuovo negozio di abbigliamento donna ha aperto le sue porte in Via Garibaldi 91. "Disincanto" è il nome scelto per questa innovativa boutique dedicata anche all'abbigliamento curvy giovanile. La titolare, Alessia Zarlenga, è una giovane imprenditrice di 30 anni originaria di Castelverrino, che con determinazione e coraggio ha realizzato il suo sogno di aprire un negozio nella sua terra natale.

Alessia ha potuto concretizzare il suo progetto grazie ai fondi europei "Io resto a Sud", che sostengono i giovani imprenditori nelle regioni del Sud Italia. "Disincanto" non è solo un negozio di abbigliamento, ma un simbolo del desiderio di molti giovani di restare e investire nel proprio territorio, contribuendo alla crescita economica e sociale della propria comunità.

"Ho sempre sognato di aprire un negozio che celebrasse la bellezza e l'unicità delle donne curvy," ha dichiarato Alessia durante l'inaugurazione. "Voglio offrire capi di abbigliamento che siano alla moda, confortevoli e accessibili, e che facciano sentire le donne sicure di sé."

La boutique "Disincanto" offre una vasta gamma di capi di abbigliamento, da quelli casual a quelli eleganti, tutti pensati per valorizzare le forme femminili e rispondere alle esigenze delle donne Alessia spera che il suo negozio possa diventare un punto di riferimento per le donne della zona che cercano moda inclusiva e di qualità.

La nuova apertura è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale, e Alessia spera che il suo successo possa ispirare altri giovani a seguire i propri sogni imprenditoriali nella propria terra d'origine.

Per maggiori informazioni, visitate "Disincanto" in Via Garibaldi 91, Isernia.