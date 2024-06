Il Questore TATARELLI incontra i giovanissimi atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro di Campobasso

Nel pomeriggio di ieri presso la Scuola Allievi Agenti "G. Rivera", il Questore Cristiano TATARELLI, ha incontrato gli atleti del Gruppo sportivo Fiamme Oro - Sezione Giovanile lotta di Campobasso.

Nel corso dell'incontro, a cui hanno presenziato anche il Presidente Regionale del CONI-Molise Vincenzo D'ANGELO, il Direttore del citato Istituto d'Istruzione Giovanni NUNZIATA ed il Vicario del Questore Massimo PASSARIELLO, i giovanissimi atleti hanno dato vita ad una dimostrazione della disciplina praticata, guidati dal loro Maestro, l'Ispettore della Polizia di Stato Beniamino SCIBILIA.

La circostanza è stata l'occasione per evidenziare l'importanza dello sport per i giovani anche in chiave di inclusione e recupero sociale.

Il Presidente del CONI-Molise ha poi ricordato ai presenti l'imminente appuntamento sportivo che interesserà le principali città italiane, "La giornata Nazionale dello Sport", che il prossimo 16 giugno interesserà anche Campobasso, con un'iniziativa nella centrale Piazza Vittorio Emanuele II.

Il Questore TATARELLI nel salutare i giovani atleti ha preannunciato l'istituzione di una Sezione giovanile di pesistica che andrà ad arricchire il già consolidato gruppo sportivo Fiamme Oro di Campobasso, di cui possono far parte non solo i familiari degli appartenenti delle Forze di Polizia ma tutti i giovani e giovanissimi che desiderino intraprendere l'attività sportiva praticata presso la Sezione di Campobasso.