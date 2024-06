Dalla fascia di difesa al tatami: Michele Gilardi, ex terzino dellâ€™Agnonese, trionfa nel Kyokushin Karate

Michele Gilardi, ex terzino dell’Agnonese negli anni 2014-2016, quando alla guida dell’Olympia c’era mister Giuseppe Meoli, nei giorni scorsi ha vinto il titolo italiano di Kyokushin Karate per la federazione WKA. Gilardi, ventiquattrenne residente ad Alife in provincia di Caserta e dipendente Italgas dal 2019, ha frequentato l'Istituto Tecnico Industriale di Agnone seguendo il progetto scuola calcio ideata dal prof. Sica. Questo progetto attirava molti ragazzi da tutta Italia con la prospettiva di fare carriera nel calcio, vista la partecipazione dell'Olympia al campionato di Serie D.

Terzino roccioso e ragazzo educato, Gilardi ha ora trionfato nella categoria 70 kg ai Campionati Italiani Assoluti di Kick Boxing, Muay Thai, Boxe e Karate, tenutisi durante il Rimini Wellness dal 30 maggio al 2 giugno 2024. Questo risultato eccezionale gli apre la strada per competere al titolo Europeo in Scozia il prossimo 19 giugno 2024. La perfetta organizzazione della competizione, targata Federazione WKA (World Kickboxing and Karate Association), ha contribuito al successo dell’evento e alla valorizzazione del talento di Gilardi.

