Il 61esimo convegno di Nefrologia, Dialisi e Trapianto a Campobasso

L'ALAMMU, sezione interregionale della Società Italiana di Nefrologia Abruzzo, Lazio, Marche, Molise e Umbria, torna in Molise in occasione del 61° convegno di Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale.

L'incontro si terrà venerdì 7 e sabato 8 giugno, dalle 8.30, nella sala Congressi dell'hotel Centrum Palace di Campobasso.

Un appuntamento che rappresenta una opportunità di crescita delle conoscenze cliniche, di arricchimento degli approcci terapeutici e delle nuove risorse tecnologiche.

Esperti e professionisti affronteranno le principali tematiche del panorama nefrologico e si confronteranno sulle problematiche del Trapianto Renale, della Emodialisi, della Dialisi domiciliare, della Nefroprotezione, delle Malattie Rare e del ruolo della Genetica, della Nefrologia clinica, degli aspetti Psicologici del paziente nefropatico con particolare riguardo alla comunicazione al paziente e il Burn-out in dialisi.

In Molise sono presenti 6 centri di emodialisi situati nei presidi ospedalieri del territorio e che assistono circa 250 pazienti cronici, di cui una ventina seguiti a domicilio. Il convegno riveste un importante ruolo scientifico basato sulla innovazione e sull'aggiornamento professionale in ambito nefrologico per medici ed infermieri.

Il presidente dell'ALAMMU, dott. Lorenzo Di Liberato e il presidente del Congresso, nonché direttore dell'UOC di Nefrodialisi di Campobasso, dott. Giuseppe Di Cienzo, invitano gli interessati a partecipare.