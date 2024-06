Ragazza abruzzese in finale nazionale di Miss Mondo Italia a Gallipoli (Le)

La finale nazionale del Concorso Nazionale di Miss Mondo Italia in programma nella meravigliosa città pugliese di Gallipoli (Le) domenica 16 giugno, vedrà fra le Top 25 finaliste nazionali anche una ragazza abruzzese, Vivian Lapenna , 21 anni di San Salvo (Ch), mora di 175 cm di altezza, una ragazza solare e determinata, studentessa universitaria alla G.D’Annunzio di Chieti.

Vivian ha vinto il titolo regionale di Miss Mondo Abruzzo, il concorso è organizzato in regione dalla Noleggio Ok di D’Addazio in collaborazione con lo storico organizzatore Camillo Del Romano.

Nella finale nazionale di Gallipoli sono arrivate lo scorso 1 giugno ben 12 miss in rappresentanza di Abruzzo, Molise e Marche, nel primo step giuria proclamate le Top 50 e sono state eliminate 7 miss: Ylenia Ciccocioppo, Luciana Di Cesare, Ludovica Vecchiotti, Nazareth Marzoni, Lorena Tomas, Giulia Liggieri e Lucrezia Guarino.

Nel secondo step il 6 giugno le Top 50 finaliste nazionali si sono affrontate per ultima eliminazione e l’elezione delle Top 25 con la presenza in gara delle 5 concorrenti abruzzesi e molisane fra cui: Sophia Casolino, Valentina Morelli e Desireè Collini per il Molise, per l’Abruzzo Sophia Galasso e Vivian Lapenna, ed è stata proprio Vivian Lapenna che ha avuto la meglio e sarà la nostra icona regionale per la finalissima di domenica 16.

Le foto sono del fotografo ufficiale del concorso Marco Perulli.

Gallipoli 13 giugno 2024