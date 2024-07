Dalla "Spiga d’Oro" alla Presidenza Nazionale: Mario Porrone, panificatore molisano, alla guida di Fiesa Assopanificatori

Porrone ha preso impegno, in raccordo con i suoi colleghi, con la Fiesa e con la Confesercenti per la definizione di una serie di protocolli condivisi di lavoro, utili a tutto il settore della Panificazione.

“Ringrazio di cuore tutti i colleghi per la fiducia riservatami – ha dichiarato Porrone - con i Vicepresidenti avvierò un lavoro di analisi del mondo dell’arte bianca. Insieme difenderemo la nostra categoria e, nello stesso tempo faremo in modo che il consumatore sia tutelato”.

Nella stessa riunione sono stati eletti anche due Vicepresidenti, ovvero Alessandro Partigiani, di Ferrara, e Francesco Arena, di Messina. Porrone, che sulla sicurezza alimentare, sul confronto con governo e parlamento per la mitigazione delle imposte e sulla fiscalità di vantaggio per il settore della panificazione ha incentrato il suo programma di attività di Presidente.

Mario Porrone, cinquanta anni, titolare della Panetteria “La Spiga d’Oro” di Agnone, oggi, 4 luglio, è stato eletto, all’unanimità, Presidente Nazionale di Fiesa Assopanificatori Confesercenti, tra le più grandi Associazioni di imprese del nostro Paese. L’elezione di Porrone è stata salutata con grande entusiasmo tra i fornai presenti, perché lo ritengono l’uomo giusto al posto giusto soprattutto in questo periodo in cui le imprese dell’arte bianca soffrono di un eccessivo peso fiscale e di costi altissimi delle materie prime.

Mario Porrone può essere tranquillamente considerato un imprenditore illuminato è attento alle modificazioni del mercato nazionale e internazionale, ma non perde di vista il suo territorio molisano. D’altronde è di Agnone, la famosa città delle campane, dove è stato riconosciuto anche il rito del fuoco più grande del mondo.

È una città ricca di arti e mestieri, piena di artigiani, attività artigianali tra cui quella di Porrone, ovvero un'attività di panificazione nata nel 1972, rilevata dai suoi genitori nel 1975, il papà Angelo e la mamma Aminta. L'anno prossimo compie 50 anni di attività; 50 anni di attività in mano alla sua famiglia. Il Maestro Panificatore Mario Porrone è subentrato ai suoi genitori nel 1993, quando c'è stato un significativo ammodernamento della panetteria. Da allora ha iniziato a inserire ogni anno un nuovo dipendente, fino ad arrivare da ormai venti anni con oltre 22 collaboratori.

Al suo fianco, in modo instancabile, la moglie Antonella e le figlie Agata, Arianna e Angela. L’azienda di Porrone ha ben quattro attività nel raggio di dieci chilometri. Inoltre, ha un banco servito all'interno di un media market di Agnone, dove sono venduti esclusivamente i prodotti artigianali propri. Porrone ha un punto vendita a Poggio Sannita, il suo paese di origine, per dare soprattutto un servizio ai concittadini. Ma il Maestro è riuscito a differenziare la propria attività, sempre nel settore alimentare, e nel 2023 ha aperto, con successo, un risto pub Niagara, sempre a Poggio Sannita. “Tutta la mia famiglia è orgogliosa della propria attività – ha detto Mario Porrone - siamo orgogliosi di essere datori di lavoro in un territorio significativo di storia, tradizioni e cultura come quello dell'Alto Molise; soprattutto perché riusciamo

E in ogni caso riusciamo ad assicurare stipendi a venti famiglie”. Porrone e la sua azienda sono iscritte a Confesercenti da oltre dieci anni. E proprio questa Associazione ha fornito coraggio, determinazione e qualità; ma tutto ciò che ha costruito è frutto di vera passione, di sacrifici in un mondo, quale quello dell'arte bianca, della panificazione, un settore che coincide profondamente con i valori trasmessi dai suoi genitori; un settore fatto di sacrifici e di attenzioni nella somministrazione di prodotti genuini alla comunità.

“Per me è molto importante fare Formazione - ha aggiunto Porrone - perchè Formazione è la parola più importante oggi di questo nostro mestiere. È importante fare Formazione continua per stare al passo con i tempi, anticipando anche le modificazioni di prodotti e di processo”. L’azienda, la Panetteria “La Spiga d’Oro”,

si occupa anche dell’attività di catering, assicurando cerimonie e banchetti fornendo tutto quanto necessario, dai tavoli alle tovaglie, dai prodotti salati ai dolci, alle bevande; c’è anche il personale qualificato. In sostanza, un buffet chiavi in mano.

“Sono orgoglioso di essere stato eletto Presidente Nazionale di Fiesa Assopanificatori Confesercenti – conclude Mario Porrone - perché è un traguardo importante e utile anche per gli altri colleghi, facendo sintesi delle problematiche dei fornai di tutte le regioni d’Italia”.