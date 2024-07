Mondo della Scuola in lutto: Muore a soli 49 Anni il Prof Alessandro Aucelli, un grande vuoto anche ad Agnone

La notizia ha gettato la comunità Isernina, agnonese, il mondo della scuola, nello sconforto: Alessandro Aucelli, insegnante di lingue e letteratura straniere, scomparso prematuramente all'età di soli 49 anni. La sua morte, avvenuta per cause naturali durante la notte, ha lasciato un vuoto profondo tra colleghi, studenti e tutti coloro che lo conoscevano.

Insegnava a Isernia, dove era molto apprezzato non solo per la sua competenza professionale ma anche per la sua grande umanità. Durante l'anno scolastico 2014-2015 aveva insegnato anche presso il liceo di Agnone, lasciando un ricordo indelebile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. “ Una cara persona, un bravo insegnante, ho un ricordo incancellabile di lui, abbiamo collaborato su tante iniziative ed eventi in ambito scolastico, presso il liceo di Agnone. Credeva molto nel progetto di una accademia per la lingua italiana ad Agnone. Una notizia tristissima. RIP Alessandro” ha detto il professore Francesco Paolo Tanzj

Sui social media, fin dalle prime ore di questa mattina, si moltiplicano i messaggi funerali di Alessandro Augelli si terranno domani, alle ore 11:00, presso la chiesa del Sacro Cuore di Isernia. L’intera comunità si stringe intorno alla famiglia e agli amici del professore, esprimendo il proprio affetto e il proprio dolore per questa perdita così prematura e dolorosa.