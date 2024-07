Minaccia con un coltello la ex in un lido a Termoli, arrestato

L'avvicina in uno lido di Termoli, tira fuori un coltello e le intima di seguirlo per un chiarimento: protagonista dell'episodio un 25enne di Termoli residente in provincia di Chieti, che davanti alla reticenza della sua ex compagna 26enne, passa alle minacce costringendola ad appartarsi.

La scenata non è passata inosservata ai villeggianti dello stabilimento balneare che, spaventati dalle minacce del giovane, chiedono l'intervento dei carabinieri.

Al loro arrivo i militari riescono a immobilizzare il giovane per poi arrestarlo per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla giovane, minaccia aggravata, porto di armi e oggetti atti ad offendere, inosservanza del foglio di via obbligatorio; è stato anche sequestrato il coltello.

Comparso davanti al Gip per la convalida della misura cautelare, torna in libertà in assenza di ulteriori esigenze cautelari.

"L'intervento dell'Arma con l'aiuto dei cittadini ha permesso di tutelare la giovane - fanno sapere i Carabinieri della Compagnia di Termoli - evitando che la situazione degenerasse e che la condotta illecita potesse portare a ben più gravi conseguenze".