Serata di sport e divertimento a Capracotta: la Turris domina, ma l'Alto Molise c'Ã¨

Capracotta è stata protagonista di una serata all'insegna dello sport e del divertimento. La Turris, in ritiro nella cittadina molisana, ha affrontato la Rappresentativa Alto Molise in un'amichevole che ha visto i corallini imporsi con un netto 9-1.

Nonostante il risultato, ampiamente prevedibile alla vigilia, la partita è stata caratterizzata da un clima di grande fair play e da un'atmosfera festosa. Tanti gli spettatori accorsi al campo sportivo comunale "Erasmo Iacovone" per assistere alla sfida.

Nella Rappresentativa Alto Molise, composta da calciatori provenienti da Capracotta, Agnone, Carovilli e Isernia, si è distinta la prestazione di Antonio Di Nucci, autore dell'unica rete della squadra locale.

Al di là del risultato, la partita è stata un'occasione importante per far conoscere il calcio dilettantistico molisano e per promuovere il territorio. La Turris, dal canto suo, ha potuto testare la propria condizione fisica e tattica in vista del prossimo campionato.