Addio al Cavaliere Michele Montagano, eroe molisano e sopravvissuto ai campi nazisti, a quasi 103 anni. Il cordoglio del consigliere Vincenzo Niro

""Ci lascia a quasi 103 anni un grande eroe, figlio del Molise, testimone di una delle pagine più ignobili della storia dell'umanità: le deportazioni nei campi di concentramento nazisti.

Il Cavalier Michele Montagano è sopravvissuto ai campi d'internamento, dopo aver salvato dei compagni offrendosi volontario per la fucilazione.

Ha fermato il tempo, Michele, ha fermato la storia. Ci ha reso fieri del suo esempio, delle solide radici casacalendesi, del suo spirito sempre vivo, forte, della incrollabile voglia di guardare al domani, nonostante anche le più gravi avversità.

Quello che abbiamo fatto e che faremo per ricordare il suo passaggio fondamentale in questa vita, prima, durante e dopo quei tragici eventi, non sarà mai abbastanza.

Oggi è un giorno di lutto per noi molisani e per l'intera umanità".

Vincenzo Niro