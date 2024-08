Filareto e le Muse: Notturni d'arte e cultura per riscoprire Agnone

Filareto (amante di virtù) è lo pseudonimo con cui Baldassare Labanca firmava Gesù e i Parlamenti” Raffronti pratici (Bocca, Torino 1907), un provocatorio e densissimo libretto che ancora oggi vale la pena di leggere.

Con Filareto e le Muse: notturni conviviali si rispolvera un'iniziativa del Centro Studi Alto Molise, nata nel 2016 con cui, in ossequio all' impegno assunto sin dalla sua nascita nel 1988, si intendeva omaggiare, all'interno del luogo che ospita l'imponente patrimonio della Biblioteca, Baldassare Labanca che rese possibile non solo la creazione della Biblioteca, ma anche il suo mantenimento negli anni. Sebbene l’eredità di Labanca non si limiti a questo, ma piuttosto ad un patrimonio intellettuale e morale che ancora oggi aspetta un pieno riconoscimento.

A distanza di anni il Centro Studi Alto Molise, la cooperativa SELF, le Biblioteche Riunite Comunale e "B. Labanca il Caffè Letterario, il 14, 23 e 31 agosto tornano ad offrire un percorso di riscoperta della città in notturna, tra le piazze, i vicoli e le chiese e il complesso monumentale di San Francesco, accompagnati da narrazione e performances poetiche e musicali. Tre occasioni imperdibili per ritrovarsi come comunità a condividere conoscenze e curiosità e riscoprire le trame invisibili tra passato e presente. che attraversano le nostre vite e inconsapevolmente creano tessiture e nodi che ci legano.

Programma del notturno:

ore 20.00 raduno in piazza plebiscito e cena a cura del Caffè letterario

ore 21.00 circa: narrazione in cammino del centro storico e della biblioteca “B. Labanca”

ore 23.00 performances artistica

14 agosto Andrea Caccaiavillani

23 agosto Catele e Gabriele-

31 agosto Frida Neri

Biglietto di ingresso per ciascuna serata comprensivo di cena, percorso e performance è di €25,00;

cena + performance €20,00;

narrazione in cammino + performance € 12.00;

performance € 6.00