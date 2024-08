JYSK La catena danese di articoli per la casa e il giardino in puro stile scandinavo apre il primo Store in Molise: Opportunità di lavoro e sconti straordinari per la grande Inaugurazione a Ripalimosani

La catena danese di articoli per la casa e il giardino in puro stile scandinavo è inarrestabile. Presente in diciannove regioni, punta ad arrivare a cento negozi entro il 2024. Per l’apertura di Ripalimosani sono aperte diverse posizioni lavorative. C’è fermento per la grande apertura, prevista per venerdì 30 agosto alle ore 9.30 a Ripalimosani, in viale Unità d'Italia 22, in provincia di Campobasso, del primo punto vendita JYSK in Molise, 92° in Italia.

E per dare il benvenuto ai nuovi clienti nel mondo dello Scandinavian Sleeping & Living è stata organizzata una vendita straordinaria – valida fino al 4 settembre - con sconti fino al 70% su più di duemila articoli della catena danese, che propone un’ampia selezione di prodotti per la casa e il giardino, tra cui mobili, tessile per la casa, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto, solo per citarne alcuni. E per i clienti che si recheranno in negozio il giorno dell’apertura è previsto un extra sconto del 10%. Anche il punto vendita JYSK di Ripalimosani è stato progettato secondo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello internazionale e che offre ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto. Il layout rende più facile ‘navigare’ tra i corridoi e orientarsi tra le proposte in puro stile scandinavo.

E dato che si avvicina l’estate, una visita allo store JYSK di Ripalimosani rappresenta un’occasione da non perdere, non solo per conoscere le novità della collezione Nordic Mood indoor, ma anche per scoprire le novità outdoor e dare alla propria casa e agli spazi esterni, ma anche agli spazi esterni, un tocco hygge. Espressione tipicamente danese, si pronuncia hüghe - con l’h iniziale un po’ aspirata – e rappresenta la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere e comodità, sul senso della condivisione. I clienti troveranno tante proposte per rendere balconi, terrazze e giardini “cozy” e accoglienti. Presente in diciannove regioni, JYSK Italia punta ad arrivare a cento negozi entro il 2024. E per poter garantire e supportare la crescita futura, ha bisogno dei migliori collaboratori. Le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale sono più di cento, e altrettante le possibilità di crescita in un ambiente dinamico fondato su una cultura di stampo internazionale dove lavoro di squadra, sviluppo e risultati sono gli obiettivi comuni.

A Ripalimosani, in particolare, sono aperte le posizioni di Store Manager, Assistant Store Manager, Sales Assistant e Referente Logistico. Con 92 negozi e oltre 700 dipendenti su tutto il territorio nazionale, JYSK conosce bene il valore della sua forza vendita, che è anche uno dei motivi del suo successo a tutte le latitudini. Come attesta la Certificazione Top Employers Italia 2024, il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e nella gestione strategica delle risorse umane e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente lavorativo e il mondo del lavoro.

Un attestato di stima che JYSK Italia ha ottenuto a gennaio 2024, dal Programma Top Employers, che ha riconosciuto e certificato più di 2.200 Top Employer in 122 Paesi di tutto il mondo. A cui si aggiunge ora la certificazione UNI PdR 125:2022 per l'adozione di un sistema di gestione per la parità di genere, frutto sia di un costante impegno di JYSK a livello globale sulle tematiche Diversity, Equity e Inclusion (DEI), attraverso solidi e innovativi processi di people management (dal recruitment alla valutazione delle performance, dai processi di formazione a quelli di crescita e carriera interni) sia di numerosi collaboratori e collaboratrici ingaggiati e con un forte spirito di appartenenza aziendale. "La nostra ambizione è essere la prima scelta per coloro che cercano opportunità nel mondo del retail.

Crediamo che collaboratrici e collaboratori siano la chiave del nostro successo. Per questo ci impegniamo ad offrire, non solo un ambiente di lavoro attrattivo, ma anche possibilità di crescita e stimoli a raccogliere nuove sfide all'interno dell’azienda”, sostiene Cesare Bailo, Amministratore Delegato e Country Director di JYSK Italia. “Per supportare la nostra rapida crescita nel mercato italiano abbiamo bisogno dei migliori talenti che possano crescere con noi, affrontando sempre nuove esperienze e nuove responsabilità all’interno dell’azienda. La nostra espansione nel Paese è in costante evoluzione e il nostro prossimo obiettivo strategico è raggiungere quota 100 negozi già entro i prossimi 12 mesi”.

Nell’anno finanziario 2022/23 JYSK Italia ha ottenuto il proprio miglior risultato, con un fatturato di 103,8 milioni di euro, che rappresenta un incremento del 18,3% sull’esercizio precedente e nello stesso periodo (1° settembre 2022 - 31 agosto 2023) ha aperto dieci nuovi negozi.

JYSK RIPALIMOSANI (CB) • Grande apertura: venerdì 30 agosto, ore 9.30 – 20.30 • Indirizzo: Viale Unità d'Italia, 22, 86025 Ripalimosani

• Fatturato: 103,8 milioni di euro

• Crescita del fatturato: +18,3%

• Nuovi negozi: 10

• Interventi sui negozi, oltre ai nuovi negozi (trasferimenti in nuove location, ampliamenti di negozi esistenti e restyling al più recente store concept 3.0): 11 JYSK - Scandinavian Sleeping & Living JYSK è un rivenditore internazionale di arredamento per la casa con radici scandinave che rende facile arredare ogni ambiente di qualsiasi casa e giardino. Con oltre 3.300 negozi e online shop in 48 paesi, JYSK propone sempre grandi offerte ed un servizio competente nelle vicinanze, indipendentemente da come i clienti desiderano fare acquisti.

Il fondatore Lars Larsen ha aperto il primo negozio in Danimarca nel 1979. Oggi, JYSK impiega 31.000 collaboratori. JYSK fa parte del Lars Larsen Group, a conduzione familiare, che nell'anno finanziario 2021/22 ha registrato un fatturato totale di 5,9 miliardi di EUR. Il fatturato di JYSK nell'anno finanziario 2022/23 è stato di 5,2 miliardi di EUR.

