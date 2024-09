Pedalata Ecologica in Mountain Bike, 8 settembre.

Il Gruppo Amatori MTB Agnone, in collaborazione con il Comitato "Repubblica di Maiella" e l'Associazione Culturale "Nuova Villacanale", organizza un evento speciale: la Pedalata Ecologica in Mountain Bike. Questo evento è dedicato al piacere di andare lentamente e in gruppo in bicicletta, permettendo ai partecipanti di godere appieno delle bellezze naturali del territorio.

Dettagli dell'Evento

Data : Domenica 8 Settembre

: Domenica 8 Settembre Percorso : Agnone - Bella Donna - Villacanale - Agnone (20 km)

: Agnone - Bella Donna - Villacanale - Agnone (20 km) Ritrovo : Piazza del Popolo, ore 8:00

: Piazza del Popolo, ore 8:00 Partenza: Ore 9:00

Regolamento

L'evento è aperto a tutti i partecipanti di età superiore ai 14 anni.

È obbligatorio indossare il casco.

È richiesto un buono stato di salute psicofisica, idoneo per partecipare a manifestazioni amatoriali sportive.

Durante il percorso sarà disponibile assistenza tecnica.

Ristori e Assistenza

Sono previsti punti di ristoro presso l'area PIC Nic Fonte Minaldo di Villacanale e all'arrivo in Piazza del Popolo. L'organizzazione offrirà anche assistenza lungo tutto il percorso, garantendo un'esperienza piacevole e sicura per tutti i partecipanti.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare i seguenti numeri:

Tonino: 338.7629384

Maurizio: 338.4978989

Antonio: 328.0342774

Vieni e pedala con noi! Vi aspettiamo numerosi per trascorrere una giornata all'insegna dello sport e della natura.