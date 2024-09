Il Cordoglio della LND Molise per la scomparsa di Totò Schillaci, simbolo di Italia ‘90

Il presidente Piero Di Cristinzi, a nome di tutto il Comitato Regionale Molise della Lega Nazionale Dilettanti, del suo Consiglio Direttivo e delle sue Società, esprime profondo cordoglio, alla famiglia, per la prematura scomparsa dell’ex attaccante della Nazionale Salvatore “Totò” Schillaci. “È solo di pochi mesi fa il ricordo di Totò Schillaci che con il suo sorriso sincero ci ha onorati della sua presenza a Campobasso in occasione della Presentazione della Mostra “Un Secolo d’Azzurro” - ricorda il Presidente del CR Molise Piero Di Cristinzi - Il popolo molisano ha avuto l’occasione di conoscerlo e di vivere le emozioni magiche delle notti di Italia ‘90, raccontate da un campione che ha lasciato il segno, grazie alla sua passione e incredibile tenacia.

È viva in noi la memoria di un eroe che ha fatto la differenza con il suo stile inconfondibile e la sua determinazione. Grazie di vero cuore Totò per quello che hai donato al nostro calcio”. Per commemorare la scomparsa dell’indimenticato calciatore della Nazionale, il Presidente Federale Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi.