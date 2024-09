“La scuola va all’opera - La Bohème di Giacomo Puccini”: concerto didattico per 250 studenti

Saranno circa 250 le alunne a gli alunni delle Istituzioni scolastiche del territorio che parteciperanno all’evento “La scuola va all’opera – La Bohème di Giacomo Puccini”. L’appuntamento, patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e da altri enti e istituzioni, è in programma sabato 21 settembre 2024, alle ore 11:00, al Teatro Savoia di Campobasso.

Il progetto si propone come un’iniziativa educativa e interattiva dedicata agli studenti, mirata a far conoscere e apprezzare il mondo del teatro lirico. Il Concerto didattico sarà tenuto dall’Orchestra Sinfonica del Molise con la collaborazione dell’associazione “Opera Studio”. Parteciperà all’evento anche il coro di “Voci Bianche dei Giovani Sanniti” dell’Istituto comprensivo “Colozza” di Campobasso.

Attraverso un percorso che esplora i vari aspetti del teatro musicale, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in laboratori che riguardano la scenografia, la storia del melodramma, i costumi, il canto e le tecniche di illuminazione. L'iniziativa non solo si concentra sull'apprendimento dei linguaggi artistici, ma promuove anche un ascolto attento della musica lirica nel suo ambiente naturale: il teatro. Tale avvicinamento all'opera ha l'intento di formare nuove generazioni di spettatori e di stimolare una coscienza artistica e ambientale. Infatti, attraverso l'iniziativa “Ecoteatro”, gli studenti apprenderanno l'importanza del riciclo dei materiali, facendo scoprire come oggetti e tessuti possano avere molteplici vite, e come anche i personaggi possano essere reinterpretati.

Il Concerto didattico è parte integrante dello spettacolo “La Bohème” nella versione integrale che andrà in scena sabato 21 settembre alle 21 al teatro Savoia e il 22 settembre alle 18, sempre al Savoia di Campobasso.

Campobasso, 20 settembre 2024