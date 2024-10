Congratulazioni al Dottor Pasquale De Falco per l'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana"

L’ ex segretario comunale di Trivento, Pasquale De Falco, insignito della distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. I complimenti dell’ex consiliere Tullio Farina.

Formulo gli auguri più sinceri al dottor Pasquale De Falco, già segretario comunale di Trivento e tuttora segretario comunale della città di Vasto, che su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato insignito della dizione onorifica di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

La prestigiosa onorificenza è un giusto e doveroso riconoscimento ad un servitore dello Stato che ha saputo ben interpretare il ruolo di segretario comunale. Soprattutto nelle sue funzioni, è stato rispettoso delle minoranze tenendole in debita considerazione, non ha mai confuso il ruolo di segretario con quello di segretario del sindaco che lo aveva scelto. Personalmente con il dottor De Falco mi sono sentito consigliere comunale a tutti gli effetti perché mi ha sempre inviato i documenti richiesti in tempi rapidissimi, cosa mai avvenuta precedentemente allorquando i documenti venivano consegnati dopo reiterate richieste anche dopo i venti giorni previsti per legge. Nelle problematiche complesse ha sempre informato le opposizioni preventivamente chiedendo il loro contributo. Negli ultimi tre anni del mio mandato amministrativo ho riscoperto il ruolo di consigliere comunale di opposizione lungamente declassato dal comportamento di amministratori che consideravano il Comune non la casa di tutti ma quella della sola maggioranza. Quello che è avvenuto dopo il mio mandato, non mi interessa avendo ormai un atteggiamento di indifferenza verso un modo di fare politica non conforme alle regole democratiche.

Mi auguro che l’attuale amministrazione comunale riesca a dare un futuro migliore a Trivento con una politica di collaborazione e di partecipazione di coloro che vogliono dare il loro contributo per il bene di Trivento

Di nuovo auguri caro segretario e le auguro altri traguardi importanti e significativi.

Tullio Farina ex consigliere comunale