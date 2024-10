Fiera di Ottobre 2024 di Larino (CB): Fiesa Assopanificatori Confesercenti tra storia, innovazione e tradizione

Fiesa Assopanificatori Confesercenti, alla Fiera di Ottobre di Larino, espone il "profumo" di un'arte rafforzata da millenni di storia, di tradizione, di tipicità, di sperimentazione e innovazione, in un sistema alimentare che si evolve, attento alla sicurezza alimentare. Con il proprio stand, l'Associazione dei Fornai, propone la divulgazione attenta di un concetto di base straordinariamente determinante: non si muore di Pane, perché il Pane è un alimento nobile e non fa assolutamente male.



Fiesa Assopanificatori Confesercenti, in Fiera a Larino, vuole essere la sintesi di una tradizione alimentare che pone il Molise in una posizione strategica, tra il nord e il sud della nostra Italia, in ambito di Dieta mediterranea estesa alle abitudini alimentari di un territorio nazionale vissuto quotidianamente anche da uomini e donne di altri Paesi. Ma la massima attenzione dei Fornai di Assopanificatori, è posta nei confronti dei giovani che vengono invitati a conoscere meglio un alimento utile al loro accrescimento fisico e mentale, il Pane, appunto, fonte di energia e salubrità.



Il "Gruppo" di lavoro, composto dagli imprenditori Mario Porrone, Presidente nazionale di Assopanificatori, Gianfranco, Mattia e Luciano Fallucchi, Gianfranco D'Angelo, Angelo Ricci, Giovanni De Lollis e Umberto Cirone, confortati dalla presenza dei dirigenti di Fiesa Confesercenti, Ermanno Anselmi e Angelo Pellegrino, ha inteso presentarsi con le eccellenze delle produzioni da forno, proprio per dimostrare che il patrimonio alimentare del Molise è ampio e prezioso.