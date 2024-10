Graduatoria del concorso per operatore tecnico al comune di Agnone: solo codici identificativi, contrariamente a quanto stabilito dall'ANAC

È stata espletata e deliberata la graduatoria del concorso per un posto di operatore tecnico presso il comune di Agnone. Tuttavia, nella deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio online non appare il nome del vincitore, ma solo un codice identificativo. Questo contrasta con quanto afferma l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che sottolinea: "Non è conforme alle disposizioni normative in materia di obblighi di trasparenza la pubblicazione della graduatoria finale di un concorso pubblico priva dell’indicazione dei nomi e cognomi dei vincitori, limitandosi a identificare gli stessi tramite un codice ID."

Questa posizione è stata espressa dall'ANAC nella delibera n. 525/2023, in risposta a un'interpellanza sull'operato di un'amministrazione. https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2024/D/Delibera-n.-525-del-15-novembre-2023.pdf

L'esito della prova orale è il seguente: