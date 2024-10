Riapre il Teatro Italo Argentino: Con l'inaugurazione anche il nuovo cartellone in Piazza Giovanni Paolo II

Riapre il Teatro Italo Argentino: Inaugurazione e nuovo cartellone per le Affissioni in Piazza Giovanni Paolo

Domenica 20 ottobre, il Teatro Italo Argentino di Agnone riaprirà al pubblico dopo importanti lavori di ristrutturazione. La cerimonia di inaugurazione sarà un momento di grande significato per la comunità, con la presentazione del programma della nuova stagione e l'intitolazione del foyer alla compianta attrice agnonese, tragicamente scomparsa in un incidente, Paola Cerimele

In questa occasione, partirà anche la campagna abbonamenti, promettendo una stagione ricca di eventi culturali di alto livello, dedicata non solo alla popolazione di Agnone, ma anche ai visitatori provenienti da fuori città.

Un altro aspetto significativo dell’inaugurazione sarà la presentazione del rinnovato tabellone per le affissioni degli eventi del teatro, posizionato nel cuore del paese, in piazza Giovanni Paolo II. Via il vecchio e obsoleto cartellone, caro a molti agnonesi, sostituito dal nuovo manufatto in ferro brunato, elegante e funzionale che reca incisa la scritta "Agnone Città d'Arte e Teatro Italo Argentino", sottolineando l'importanza culturale della città.

L'evento si preannuncia come un’importante occasione di celebrazione e di rinnovamento per Agnone, unendo la comunità attorno alla cultura e all'arte. Non mancate!