Weekend, arriva una nuova perturbazione

Preparatevi ad un altro weekend di maltempo. Tra Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre, infatti, un'ennesima perturbazione atlantica minaccia di raggiungere l'Italia e potrebbe essere in grado, ancora una volta, di scatenare piogge battenti, anche sotto forma di nubifragio.

La causa delle tante precipitazioni di questa prima parte di Autunno va ricercata nelle grandi manovre in atto a livello emisferico, con un susseguirsi di cicloni in discesa dall'Oceano Atlantico e in rotta di collisione con il Vecchio Continente e il bacino del Mediterraneo.

Le correnti decisamente instabili e fresche in ingresso sul mare nostrum provocheranno anche nel prossimo fine settimana la formazione di un vortice ciclonico che, richiamando intense e umide correnti meridionali, andrà ad esaltare i contrasti tra masse d'aria diverse. Si formerà dunque la classica configurazione autunnale in grado di provocare piogge abbondanti e, nei casi più gravi, anche veri e propri nubifragi con elevato rischio di allagamenti e frane lungo i versanti.



Stando agli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo, da Sabato 26 Ottobre andrà prestata massima attenzione inizialmente al Nordovest dove, specie tra basso Piemonte e Liguria, potrebbero cadere fino ad oltre 150/200 mm (ovvero oltre 200 litri di acqua per metro quadrato) di pioggia in poco tempo.

Il maltempo si estenderà poi velocemente al resto del Nord, alle regioni tirreniche e alla Sardegna (occhio alle temibili alluvioni lampo sull'isola) con piogge e temporali diffusi.

E non è finita qui: nel corso di Domenica 27 Ottobre il maltempo insisterà ancora a causa di un approfondimento del ciclone. Nella giornata festiva l'attenzione sarà rivolta, oltre a Piemonte e Liguria, anche la Toscana e il Lazio dove non escludiamo la formazione imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua nel giro di poche ore: insomma, il rischio è, ancora una volta, quello delle temibili alluvioni lampo.

Si tratterà di una fase meteo da monitorare molto attentamente: non dimentichiamoci infatti che veniamo da settimane molto piovose con terreni già saturi e non in grado di assorbire altra acqua; vi terremo aggiornati giorno per giorno su questa nuova possibile ondata di maltempo. Fonte: https://www.ilmeteo.it/notizie/meteo-weekend-intensa-perturbazione-verso-il-nord-tra-sabato-e-domenica-gli-aggiornamenti-205018320?dicbo=v2-qlbhd4q