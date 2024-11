Al Teatro Italo Argentino di Agnone, l’ironia partenopea di "Racconti Mannari" apre la stagione 2024/25

AGNONE – Domenica 10 novembre alle 18:00 sul palco del Teatro Italo Argentino di Agnone andrà in scena Racconti Mannari, di e con Salvatore Catanese, Ciro Esposito e Rosario Minervini e con la partecipazione di Martina Sionne. Lo spettacolo aprirà la stagione teatrale 2024/25 del teatro agnonese, promossa dall’Associazione Amici del Teatro Italo Argentino con il cofinanziamento FSC – Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Molise. Una pièce dai toni allegri e frizzanti, in pieno stile partenopeo, capace di donare al pubblico momenti di pura commedia e leggerezza in compagnia dei quattro bravissimi interpreti, alcuni dei quali già noti al grande pubblico del cinema e della TV.

Una scena nuda, bidimensionale, con pochi simbolici arredi e un semplice fondale dipinto, funge da orizzonte del racconto: tre le storie narrate, tutte incentrate sulla capacità dell’uomo di evolversi o, talora, involversi in nuove forme, sia nella mente che nel corpo. Vicende a tratti noir, eppure rilette e smorzate in chiave comica, con i ritmi e l’humor tipici della grande tradizione teatrale napoletana, poiché «dietro la tragedia si nasconde sempre la risata», recitano le note di regia, «soprattutto se l’elemento tragico sembra non toccarci direttamente. Ecco, appunto, “sembra”: siamo primi sicuri che le storie raccontate, in qualche modo, non ci appartengano?».

Prodotto da AtomiBros, con Alessia Panico ai costumi, Mariano Leto all’audio-luci, Flaviano Barbarisi alle scene e con Stefano Seno come attrezzista, Racconti Mannari ha debuttato lo scorso 19 ottobre al Theatr’On di Napoli, dopo l’anteprima andata in scena sabato 12 ottobre in Kosovo in esclusiva per l’Esercito italiano. Quella agnonese è la prima replica al di fuori dell’area partenopea, e nasce dal legame esistente tra Salvatore Catanese e l’Alto Molise, che in questo territorio ha già vissuto delle esperienze professionali: «Ad Agnone ho fatto un film, un cortometraggio, ora uno spettacolo teatrale, mi resta solo di diventare il sindaco e sto a posto!» ironizza l’attore. «Signor sindaco, si scherza, non mi permetterei mai! Per me Agnone è veramente una seconda casa, quando torno ritrovo volti e persone che sono praticamente di famiglia e il mio piacere è portare in questa bella famiglia anche i miei soci e amici Ciro Esposito e Rosario Minervini».

Ancora pochi i posti liberi nella sala “Paola Cerimele” dell’Italo Argentino, dopo il sold-out di abbonamenti avvenuto a pochi giorni dalla riapertura. I biglietti per Racconti Mannari sono in vendita al costo di € 15 in platea ed € 10 in galleria per la tariffa intera, € 10 in platea ed € 7 in galleria per la tariffa ridotta under25. È possibile acquistarli in prevendita presso l’Ufficio Informazioni della Pro Loco di Agnone, in Corso Vittorio Emanuele 78, oppure on-line e presso i rivenditori autorizzati CiaoTickets (con aggiunta dei diritti di prevendita). Il giorno dello spettacolo, a partire dalle ore 17:00, sarà attivo il botteghino del teatro. Per informazioni, si invita a scrivere alla mail teatroitaloargentinoagnone@gmail.com, a contattare su Whatsapp il numero +39 3319638192 o a seguire i canali social del Teatro.

Agnone, 6 novembre 2024