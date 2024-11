Meteo: Miglioramento del tempo nel weekend, nuove piogge dalla prossima settimana

CAMPOBASSO/ISERNIA. Dopo un venerdì piovoso accompagnato da aria più fredda, la situazione volgerà ad un miglioramento. Valori minimi in calo nelle aree vallive e pedemontane, massime in lieve e progressiva ascesa nel weekend. Da metà della prossima settimana umide correnti potrebbero riportare nuovamente delle piogge accompagnate da un netto rinforzo dei venti. Nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sui litorali giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Su subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico a circa 2850 metri. Mare da molto mosso a mosso.

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico a 3050 metri. Mare da mosso a poco mosso.

LUNEDI’: infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sul subappennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera. Sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico a 2450 metri. Mare poco mosso.