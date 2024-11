Meteo: Nubi e Nebbie ma tra poche ore irrompe l'Aria Fredda con Pioggia e anche Neve

Nelle prossime ore, molte regioni del nostro Paese saranno ancora avvolte da nubi e nebbie, in attesa di un nuovo cambiamento nella circolazione per effetto di masse d'aria fredda che riporteranno piogge sparse e anche qualche nevicata.

Dopo il passaggio di una debole perturbazione tra Martedì 26 e Mercoledì 27, che ha portato instabilità sulle regioni del Nord e su alcune zone del Centro, la pressione tende temporaneamente ad aumentare sul nostro Paese grazie a un timido promontorio anticiclonico di origine sub-tropicale, che si collocherà inizialmente sull'area del Mediterraneo.

PROSSIME ORE

Grazie a questo aumento pressorio, la giornata di Giovedì 28 novembre trascorrerà sotto il segno di un tempo nel complesso asciutto e più tranquillo, sebbene con la presenza di molte nubi, soprattutto nelle regioni del Nord e sul versante tirrenico del Centro, dove non si escludono brevi e isolati piovaschi nel corso della giornata. Al mattino saranno ancora presenti banchi di nebbia, specialmente sulla Val Padana, mentre godranno invece di un clima più soleggiato le regioni del medio e basso Adriatico, quelle del Sud e le due Isole Maggiori, dove il clima si manterrà per altro ancora molto mite per il periodo.

Occhi puntati, invece, a Venerdì 29, quando la debole area di alta pressione presente sul bacino del Mediterraneo si ergerà verso Nord, interessando la Spagna, la Francia e il Regno Unito, fino a raggiungere le zone meridionali della Norvegia. Questo spostamento verso Nord causerà la rapida discesa di masse d'aria molto fredda provenienti direttamente dalle terre scandinave, che scivoleranno lungo il bordo orientale dell'alta pressione, dirigendosi dapprima verso i Balcani e poi verso il nostro Paese, dando inoltre origine alla formazione di un piccolo ma insidioso vortice freddo.

Quest'ultimo inizierà a influenzare negativamente il tempo sulle regioni adriatiche del Centro e su gran parte del Sud già nella mattinata di Venerdì 29, provocando un rapido peggioramento con l'arrivo di piogge e qualche nevicata sui rilievi appenninici, sebbene a quote relativamente alte. Non sono previsti fenomeni di rilievo sulle regioni del Nord e su gran parte del comparto tirrenico del Centro, dove la giornata potrebbe essere in parte pure soleggiata.

Circolazione generale prevista per Venerdì 29 Novembre 2024Per quanto riguarda le temperature, è attesa una generale diminuzione su tutto il bel Paese sotto l'incalzare di un evidente rinforzo dei freddi venti di Bora e di Grecale.