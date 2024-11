Mistero a Agnone: l'Addobbo Natalizio di piazza Plebiscito Scomparso e la Magia dell'Albero con il Tombolo

Piazza Plebiscito, una delle piazze più antiche di Agnone, era stata decorata con un gigantesco addobbo luminoso che, a dir la verità, sembrava voler rappresentare un animale misterioso, non proprio facilmente identificabile. "Un unicorno?" "Un drago?" Si chiedevano i più piccoli, entusiasti, mentre gli adulti cercavano di decifrarne la forma. Ma a pochi giorni dall'installazione, l’addobbo è sparito nel nulla. E così, sui social è scoppiato un vero e proprio mistero, con speculazioni e congetture che hanno invaso il web: "Perché è stato rimosso?" "Dove è andato a finire?"

Ebbene, mistero svelato! Non si trattava di una rimozione misteriosa o di un furto in stile "pianeta delle scimmie", ma semplicemente di una decisione organizzativa. L’addobbo, che tanto aveva incuriosito, è stato spostato nel quartiere Maiella, precisamente in Piazza del Popolo. Non si sa se il "misterioso animale" avesse bisogno di un po’ di relax o di un cambiamento di panorama, ma ora farà bella figura in un’altra zona della città.

Nel frattempo, in Piazza Plebiscito, il Natale non si ferma: al suo posto verrà collocato un albero di Natale, che il 2 dicembre arriverà trionfante con oltre due metri di altezza e decorato con il tradizionale tombolo isernino, l’antica arte del ricamo che da sempre contraddistingue le festività locali. Non mancheranno le tombolaie, ovviamente, pronte a regalare momenti di puro folklore e allegria.

Quindi, niente paura, agnonesi e non: il Natale in Piazza Plebiscito è ancora vivo e vegeto, con un pizzico di mistero in più.