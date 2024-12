Santa Barbara, celebrata la patrona dei vigili del fuoco

Come tradizione oggi, 4 dicembre 2024, si è festeggiata Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco presso la Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Isernia.

Alle ore 10.30, presso l'aula didattica, è stata celebrata da Mons. Camillo Cibotti Vescovo di Isernia - Venafro, alla presenza delle Autorità Civili e Militari, oltre ai Rappresentanti dei vari Enti e del personale Vigilfuoco.

Al termine della Santa Messa, il Comandante Giangiobbe nel porgere i saluti agli interessati ha tenuto una breve allocuzione.

Il Prefetto Montella e il Comandante hanno consegnato, al termine della cerimonia, gli attestati di riconoscimento al personale in servizio e in quiescenza pervenuti dal Dipartimento.

Alle ore 11.45 circa, nel cortile interno del Comando, un breve un breve saggio dimostrativo con alcune manovre da parte del personale VF, a cui hanno partecipato tutti gli ospiti e alcune scolaresche (Istituto Comprensivo di Colli al Volturno, plessi di Cerro al Volturno, Sant'Agapito e Longano)

Durante la manifestazione per i bimbi in visita e per le scolaresche a cura del personale delle Associazione del CNVVF sezioni di Campobasso e Isernia è stata allestita una mini "pompieropoli".