'I Suoni del Molise in cammino verso il Giubileo', questa l'iniziativa che verrà presentata dopodomani giovedì 12 dicembre, alle ore 10 a Campobasso presso la Sede della Fondazione Molise Cultura, (via Milano n° 15). Un calendario di eventi spalmati in quattro giornate, 14, 15, 24, 28 e 29 dicembre e realizzati dalla Regione Molise, attraverso un cofinanziamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, in collaborazione con i comuni di Agnone, Campobasso e Castelpetroso.

Una eccezionale vetrina per mettere in luce la storia, le tradizioni e la cultura del Molise.

"La nostra regione possiede un patrimonio straordinario e i continui riconoscimenti ottenuti grazie al lavoro e alla fortissima volontà della gente molisana, ne sono la dimostrazione tangibile. – questo quanto dichiarato dal Delegato regionale al Turismo e Cultura, il Consigliere Fabio Cofelice – Per questo motivo sentiamo il dovere e ci assumiamo il compito di essere sempre al fianco dei comuni, degli operatori locali e di quanti portano in alto il nome del Molise. Gli appuntamenti che andiamo a presentare, tutti di straordinaria importanza e grandissima visibilità, si prefiggono proprio questo obiettivo; continuare ad operare tutti uniti per promuovere il nostro Molise nel mondo."