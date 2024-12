Il D'Agnillo si illumina di stelle: una serata dedicata al gusto e alla formazione

Agnone (IS), 19 dicembre 2024 – L’Istituto Comprensivo G.N. D’Agnillo si prepara a vivere una serata indimenticabile. Il 19 dicembre, a partire dalle ore 19:00, si terrà l’evento “Il D'Agnillo sotto le stelle”, una serata dedicata al gusto e alla formazione.

Protagonista indiscussa della serata sarà la cucina. Grazie a uno showcooking esclusivo, gli ospiti potranno assistere dal vivo alla preparazione di piatti prelibati, realizzati con maestria dagli chef dell’IPSEA “San Francesco Caracciolo”. Un’esperienza sensoriale unica, che coinvolgerà tutti i sensi.

Ma non solo gusto. La serata sarà anche l’occasione per scoprire da vicino l’offerta formativa dell’IPSEA “San Francesco Caracciolo”. Gli studenti e i loro insegnanti saranno a disposizione per presentare i corsi e le attività dell’istituto, fornendo informazioni utili a tutti coloro che desiderano intraprendere un percorso di studi nel settore alberghiero e della ristorazione.

L’evento “Il D'Agnillo sotto le stelle” è un’iniziativa gratuita e aperta a tutti. Un’occasione unica per trascorrere una serata diversa, all’insegna del gusto e della cultura.