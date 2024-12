L'Albero della Cultura: un dono simbolico per la comunitÃ  di Capracotta

L'arte della lettura e il valore della cultura si sono intrecciati in un'iniziativa che ha conquistato i cuori degli abitanti di Capracotta. Nella giornata di oggi, infatti, è stato inaugurato l'Albero della Cultura, un'opera speciale realizzata con i libri della biblioteca comunale. L'albero è stato allestito all'interno della Casa della Cultura, situata al secondo piano del Comune di Capracotta, grazie all'impegno e alla creatività dei ragazzi e delle ragazze del centro socio educativo locale, guidati dalle curatrici del centro Emilia Angelaccio e Valentina Paglione.

L'idea alla base di questa straordinaria creazione è quella di celebrare il valore della lettura e dell'educazione, elementi fondamentali per la crescita e la coesione di una comunità. L'Albero della Cultura è stato realizzato utilizzando libri della biblioteca comunale, con il preciso scopo di rappresentare un punto di riferimento culturale e simbolico per tutta la cittadinanza.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo dal Comune, e l'Assessore Pierino Di Tella ha commentato l'iniziativa come "un regalo meraviglioso alla nostra comunità. Non c'è dono più simbolico e significativo che celebra la cultura e l'impegno delle nostre giovani generazioni. L'Albero della Cultura è un segno tangibile di come la passione per la lettura e la partecipazione attiva possano contribuire a rendere il nostro paese un luogo migliore".

La realizzazione di quest'opera è il frutto di una collaborazione tra le nuove generazioni e la cura delle tradizioni, con un forte messaggio di comunità e appartenenza. Un'opera che rappresenta, più che mai, un dono per il presente e per il futuro della comunità di Capracotta.