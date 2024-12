Meteo - Vigilia, Natale e Santo Stefano con pioggia, vento, freddo e neve a bassa quota. Ecco dove

Natale 2024 sarà molto diverso da quello 2023 che fu caratterizzato da clima molto mite e anticiclonico. Questa volta l'Italia sarà interessata da correnti di aria fredda di matrice artica provenienti dall'Europa orientale che manterranno attiva per alcuni giorni una certa instabilità invernale su alcune regioni. Sarà un bianco Natale per l'Appennino centrale e meridionale che vedrà nevicate fino a quote di media e bassa collina. Sarà un Natale piovoso per i litorali adriatici centrali e meridionali e parte dell'estremo Sud, soprattutto Calabria e Sicilia. Sarà un Natale asciutto per le regioni centrali tirreniche, quelle settentrionali e la Sardegna. L'irruzione sarà preceduta da una perturbazione che interesserà l'Italia nella seconda parte della domenica e accompagnata da un fronte freddo che si addosserà alle Alpi tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre. Questo fronte sarà l'unica chance per le Alpi di vedere delle nevicate dato che successivamente le precipitazioni interesseranno prevalentemente il Centro e il Sud. Attesi anche venti forti. Vediamo allora come andrà la settimana:

METEO LUNEDÌ: neve debole su Valle d'Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia e Alto Adige, fino al fondovalle. Soleggiato sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche. Irregolarmente nuvoloso sul medio Adriatico, al Sud Peninsulare e sulla Sicilia con occasione per rovesci e locali temporali. Neve in Appennino fino a quote collinari (600/700m). Temperature in ulteriore calo, venti forti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Meteo lunedì 23 dicembre

METEO VIGILIA DI NATALE, MARTEDÌ: ancora qualche debole nevicata ma in esaurimento su alto Piemonte, alta Lombardia, Alto Adige. Soleggiato sul resto del Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Instabile sul medio basso Adriatico e sul basso Tirreno con rovesci, anche a sfondo temporalesco e nevicate che sull'Appennino centro meridionale potranno cadere fino a 400/500m. Temperature in ulteriore calo da est. Venti forti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Meteo Vigilia di Natale martedì 24 dicembre

METEO NATALE, MERCOLEDÌ: instabile al Sud e sul medio Adriatico, soprattutto l'Abruzzo con rovesci di pioggia e neve fino a quote collinari in Appennino (500/600m). Addensamenti anche tra Emilia Romagna e basso Triveneto con qualche debole nevicata sull'Appennino Emiliano fino a quote collinari. Soleggiato sul resto del Nord, centrali tirreniche e Sardegna. Temperature stabili o in lieve ulteriore calo al Centro Sud, in aumento al Nord. Venti forti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

Meteo Natale, mercoledì 25 dicembre

METEO SANTO STEFANO GIOVEDÌ: locale instabilità al Sud e sul medio Adriatico fino all'Appennino Emiliano e Romagnolo con fenomeni isolati, nevosi fino a 800/900m. Più soleggiato altrove. Temperature in lieve aumento al Centro Nord e Sardegna. Venti ancora tesi con mari molto mossi.